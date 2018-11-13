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13. 11. 2018

Меркель в Париже приняли за жену Макрона


Канцлера Германии Ангелу Меркель приняли за супругу президента Франции Эммануэля Макрона. Инцидент произошел на открытии мемориала в память о 100-летии заключения мира в Первой мировой войне, сообщает RTBF.
 
Главы государств общались с собравшимися, среди которых была пожилая женщина. После церемонии Макрон в сопровождении Меркель подошел к ней, чтобы пожать руку. "Это невероятно, мне пожал руку президент Франции", – сказала женщина.
 
Позже она обратилась к канцлеру Германии: "Это вы, госпожа Макрон". Меркель сначала попыталась исправить пожилую женщину на немецком языке, а затем объяснилась с ней по-французски. 



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Напомним, Эммануэль Макрон женился в 2007 году на Бриджит, которая преподавала французский язык в школе и вела театральный кружок. Супруга президента Франции старше его на 24 года. У пары нет общих детей, Макрон усыновил сына и двух дочерей жены от первого брака.

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Источник: korrespondent.net

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