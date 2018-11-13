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13. 11. 2018

В Испании прогремел взрыв на заводе пиротехники: есть жертвы


По меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Испании, сообщает Publico.
 
Взрыв произошел 12 ноября на пиротехнической фабрике в испанском муниципалитете Гуадикс в провинции Андалусия на юге Испании. На фабрике работали шесть человек.
 
Последний раз взрыв на этом заводе происходил в 2004 году. Тогда погибли два человека.
 
Напомним, ранее на заводе пиротехники в Италии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб. При взрыве на пиротехническом заводе в России погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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