В Испании прогремел взрыв на заводе пиротехники: есть жертвы



По меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Испании, сообщает Publico.



Взрыв произошел 12 ноября на пиротехнической фабрике в испанском муниципалитете Гуадикс в провинции Андалусия на юге Испании. На фабрике работали шесть человек.



Последний раз взрыв на этом заводе происходил в 2004 году. Тогда погибли два человека.



Напомним, ранее на заводе пиротехники в Италии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб. При взрыве на пиротехническом заводе в России погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net