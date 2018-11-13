Лента RSS
Подписаться на ленту
13 ноября 2018, вторник, 05:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
13. 11. 2018

Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия


Президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате Калифорния особый режим в связи со стихийным бедствием. 
 
"Необходимо быстро помочь тем, кто в этом нуждается", – написал американский лиедр в Twitter.
 
Ранее в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют там с 8 ноября.
 
По последним данным, погиб 31 человек, более 200 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия были эвакуированы более 200 тысяч жителей, сгорели почти семь тысяч домов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.