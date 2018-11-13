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13. 11. 2018

Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 40


Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 42 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, тела 13 человек были обнаружены на севере штата.

Напомним, ранее в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют там с 8 ноября. 13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате особый режим в связи со стихийным бедствием.

Более 200 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия были эвакуированы более 200 тысяч жителей, сгорели почти семь тысяч домов.

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Источник: korrespondent.net

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