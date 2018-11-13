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13. 11. 2018

Один человек погиб при обстреле Израиля из сектора Газа


Жертвой ракетного обстрела в южном израильском городе Ашкелон стал один человек, еще двое были ранены. Об этом говорится в сообщении службы скорой помощи.

Палестинцы выпустили более 300 ракет, в результате чего пострадали свыше полусотни человек. Обстрелы с территории сектора Газа не прекращаются с вечера 12 ноября.

Армия обороны Израиля ответила десятками ударов по целям в палестинском анклаве, где погибли по меньшей мере трое местных жителей.

Напомним, из-за ситуации на границе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию.

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Источник: korrespondent.net

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