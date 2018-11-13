В США заявили, что будут давить на КНДР до полной денуклеаризации

До тех пор, пока не будет окончательно достигнуто ядерное разоружение Северной Кореи, США будут продолжать давление и не ослабят санкции относительно этой страны. Об этом на пресс-конференции в Токио во вторник, 13 ноября, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает РИА Новости.

"Кампания давления будет продолжаться, санкции останутся в полной силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", - подчеркнул Пенс после переговоров с премьер-министром Японии.

Однако, он отметил, что президент США Дональд Трамп сохраняет хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя многое еще предстоит сделать.

"Президент Трамп верит, что его отношения с председателем (Госсовета КНДР) Кимом хорошие, и со времени их исторического саммита в июне в Сингапуре мы достигли хорошего прогресса в соглашении, которое было достигнуто, но еще многое осталось сделать", - сказал Пенс.

Как сообщалось, в Северной Корее нашли по меньшей мере 13 секретных ракетных баз.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net