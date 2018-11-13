Сутки в ООС: девять обстрелов, один раненый

В течение минувших суток сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили во вторник, 13 ноября, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что дважды сепаратисты применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение", – говорится в сводке на странице штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. Огневые налеты с применением минометов калибра 82-мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, находящихся на Попаснянском направлении", – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, один противник был уничтожен, еще двое - ранены.

"С начала суток враг огневой активности не проявлял", – добавили в пресс-центре штаба.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе было зарегистрировано семь обстрелов.

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Источник: korrespondent.net