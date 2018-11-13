В Румынии заявили о неготовности председательствовать в ЕС

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о неготовности его страны возглавить Совет ЕС с 1 января. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает AP.

Йоганнис также обвинил в некомпетентности и потребовал отставки правительства, которое возглавляет Виорика Денчиле

Президент отметил, что председательство в ЕС "очень почетное" задание, которое одновременно выдвигает очень высокие требования."Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил президент Йоханнис.

По его словам, существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Депутат Европарламента Виорика Денчиле стала во главе правительства Румынии в январе.

В то же время, правительством фактически руководил председатель правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня, которого в июне осудили за коррупцию. Его также считали ключевой фигурой в кампании против главного антикоррупционера страны, прокурора Национального антикоррупционного директората (DNA) Лауры Кодруц Ковешы, которую сняли с должности в июле этого года.

Ранее еврокомиссар Гюнтер Эттингер назвал Румынию в списке стран, которые хотят уничтожить ЕС.

Напомним, председательство Румынии в ЕС было запланировано на начало 2019 года. В связи с этим ряд молдавских политиков заявляли о том, что в 2019 году Молдова будет подавать заявку на членство в ЕС. Впрочем, власти страны пока не намерены этого делать.

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Источник: korrespondent.net