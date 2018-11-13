Израиль опубликовал видео удара по штабу ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удар по штаб-квартире радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом военные сообщили в Twitter в ночь на вторник, 13 ноября, сопроводив запись соответствующим видео.

"Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян", – говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что штаб ХАМАС был "намеренно создан около школы".

Удар по штаб-квартире ХАМАС был нанесен в ответ на массированный обстрел палестинцами израильской территории.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

По последним данным, в течение минувшего дня по Израилю было выпущено 300 ракет, от которых пострадали более 50 человек. В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа. Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

VIDEO: IDF moving tanks to the border with Gaza - @yoavzitun pic.twitter.com/tsj5S8Kpa5 — Conflict News (@Conflicts) 12 ноября 2018 г.

Напомним, из-за ситуации на границе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию.

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Источник: korrespondent.net