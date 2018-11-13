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13. 11. 2018

КНДР уничтожила более 600 мин на границе с Южной Кореей

Северная Корея ликвидировала 636 мин в районе пункта Пханмунджом на границе с Южной Кореей. Об этом сказал южнокорейский министр обороны Чон Ген Гу, сообщило Yonhap вечером в понедельник, 12 ноября.

"На нашей стороне границы мин не обнаружено, а Северная Корея проинформировала нас, что уничтожила свыше 600 мин", – сказал Чон Ген Гу, добавив, что их точное количество составило 636.

Отмечается, что именно в пункте Пханмунджом встречались лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, которые проводили переговоры на демаркационной линии между двумя странами.

Накануне стало известно, что Северная и Южная Корея приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленном границе между двумя странами. Отмечается, что в Южной Корее их более 60, в КНДР – более 160.

Ранее в октябре на пограничной зоне между Северной и Южной Кореей выкопали 14 наземных мин и 187 других взрывных устройств.

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Источник: korrespondent.net

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