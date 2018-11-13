В Греции разбился одномоторный самолет

На севере Греции, возле города Ксанти разбился одномоторный самолет. Пилот и пассажир - оба граждане Чехии – были ранены. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщило местное издание Хanthi2.

Отмечается, что авария произошла в понедельник во второй половине дня на аэродроме Зигос. Там размещается местный аэроклуб, который часто используется легкой авиацией.

Самолет пошел на посадку, когда, по неизвестным причинам, пилот потерял контроль и машина упала рядом с аэродромом.

Пилот и пассажир ранены и госпитализированы, однако угрозы их жизни нет.

Напомним, накануне сообщалось, что у берегов Японии разбился американский истребитель.

А двумя днями ранее в США упал легкомоторный самолет, погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net