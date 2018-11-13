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13. 11. 2018

Военные на Донбассе готовят передовые позиции к зиме

На южном направлении операции Объединенных сил военнослужащие ведут работы по дополнительному укреплению и обустройству передовых позиций и подготовки к зиме.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 13 ноября.

"Ими уже углублены траншеи, усиленно брустверы, созданы новые огневые точки, утеплены блиндажи. Помощь в проведении этих работ подразделение получило от непосредственного командования", – говорится в сообщении.

"Обустройство позиций идет постоянно. Даже те позиции, которые уже обустроены на 100%, мы все равно расширяем, углубляем, делаем новые", – отметил один из бойцов подразделения.

Напомним, за сутки 12 ноября, сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один боец был ранен. Осуществляли обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

Также сепаратисты так называемой "ЛНР" заявили об уничтожении беспилотника ВСУ у линии соприкосновения на Донбассе, в районе населенного пункта Раевка.

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Источник: korrespondent.net

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