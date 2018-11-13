Стартовал всеукраинский проект Архитектор 2019, победители поедут в Милан

Проект проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова с целью мотивировать талантливую молодежь реализоваться в профессии, презентовать собственные разработки, получить рекомендации экспертов.

К участию в конкурсе приглашаются студенты архитектурно-строительных специальностей дневной формы обучения и молодые специалисты от 17 до 25 лет включительно. Участникам необходимо подать заявку, после чего им предстоит пройти три отборочных этапа.В первом туре конкурсанты архитектурных специальностей выполнят клаузуры на заданную тему, а строительных – пройдут тестирование по профильным предметам; второй этап будет заключаться в творческом письменном задании; в финале студенты презентуют идеи создания городского парка.

Экспертное жюри выберет тридцать наиболее актуальных и важных проектов, авторы которых будут награждены поездкой в Италию в марте 2019 года. Студенты посетят крупнейшую международную выставку архитектуры и строительства Made Expo 2019, для них будут проведены мастер-классы и организованы воркшопы, а также архитектурный тур по Милану, сочетающему многочисленные архитектурные стили от Средневековья до Возрождения и современных тенденций.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил, что конкурс «Архитектор» является одним из самых интересных и творческих проектов Фонда. Он формирует новое поколение молодых специалистов в области архитектуры, строительства, ландшафта, городского дизайна; является образовательной платформой, где каждый может презентовать свои самые креативные и нестандартные идеи. «Экономика нашей страны очень нуждается в грамотных архитекторах и строителях – людях, которые построят города, поселки и села, сделают их более современными и развитыми. В прошлом году в нашем конкурсе приняли участие студенты из 25 вузов, в этот раз мы ожидаем конкурсантов из более 30 учебных заведений», – отметил Борис Колесников.

Преподаватели и руководители вузов поддерживают образовательную инициативу Фонда. «Архитектор» проходит уже третий раз, он давно завоевал популярность у творческой и талантливой молодежи. В 2014 году победители проекта посетили Неделю дизайна и архитектуры в Японии, в 2018 году лучших студентов наградили поездкой в Дубай с архитектурным туром. Нынешний конкурс обещает быть очень масштабным, а это значит, что у подрастающего поколения архитекторов и строителей есть вдохновение, новые идеи, желание учиться у лучших и созидать. Желаю всем ребятам успехов, вдохновения, творческих идей и интересных проектов и поддерживаю организаторов конкурса в благом деле», – рассказал Анатолий Ковров, ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Напомним, сейчас продолжается регистрация студентов, желающих участвовать в образовательных конкурсах «Агро 2019» и «Авиатор 2019». Победители проектов будут награждены поездками во Францию на международные профильные выставки.

Источник: korrespondent.net