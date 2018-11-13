Лента RSS
Подписаться на ленту
13 ноября 2018, вторник, 11:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
13. 11. 2018

МИД подтвердил гибель украинцев в ДТП в Чехии

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель четырех украинских граждан в ДТП в Чехии. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Украины Екатерина Зеленко во вторник, 13 ноября.

По ее словам, украинский консул установил контакт с родственниками четырех погибших, обрабатываются вопросы, связанные с репатриацией тел.

"Пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь", – отметила Зеленко.

Накануне СМИ сообщили, что в результате ДТП в Чехии погибли четверо жителей Закарпатской области. Авария произошла в районе города Тришинец.

Также накануне в Чернобыльской зоне произошло столкновение легкового автомобиля с дикими животным. Тогда пострадали четыре человека. Животное погибло на месте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.