МИД подтвердил гибель украинцев в ДТП в Чехии

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель четырех украинских граждан в ДТП в Чехии. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Украины Екатерина Зеленко во вторник, 13 ноября.

По ее словам, украинский консул установил контакт с родственниками четырех погибших, обрабатываются вопросы, связанные с репатриацией тел.

"Пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь", – отметила Зеленко.

Накануне СМИ сообщили, что в результате ДТП в Чехии погибли четверо жителей Закарпатской области. Авария произошла в районе города Тришинец.

Также накануне в Чернобыльской зоне произошло столкновение легкового автомобиля с дикими животным. Тогда пострадали четыре человека. Животное погибло на месте.

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Источник: korrespondent.net