В Германии перевернулся грузовик с соляной кислотой

В Германии случилась авария с грузовиком, который перевозил химическое вещество. Об этом во вторник, 13 ноября, пишет Интерфакс со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что инцидент произошел в городском районе Грисхайм.

Причина, почему грузовик перевернулся во время перевозки соляной кислоты, неизвестна.

Жителей района просят закрыть двери, окна, а также временно не выходить на улицу.

На месте происшествия находятся специалисты, которые пытаются не допустить дальнейшей утечки химического вещества.

Ранее на трассе Харьков-Симферополь перевернулся грузовик с каустической содой.

Также сообщалось, что в Китае перевернулся грузовик с 20 тоннами концентрированной серной кислоты.

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Источник: korrespondent.net