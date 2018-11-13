На границе со Словакией временно закрыли пункт пропуска Малые Селменцы

Пункт пропуска Малые Селменцы таможенного пропуска Тиса Закарпатской таможни с 9 до 16 часов во вторник, 13 ноября, отключили от энергоснабжения. Об этом сообщила Государственная фискальная служба в Закарпатской области.

По данным ведомства, в связи с этим пропуск граждан в международном пешеходном пункте пропуска Малые Селменцы - Вельке Сельменце на госгранице Украины со Словацкой Республикой в указанное время будет временно прекращен.

Ранее в Донецкой области обстреляли контрольный пост военнослужащих операции Объединенных сил и КПВВ Марьинка.

Также сообщалось, что Украина и Польша обсудили возможность расширения пограничного контроля с четырех существующих до восьми пунктов пропуска.

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Источник: korrespondent.net