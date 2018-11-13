Военные засекли дрон у арсенала на Кировоградщине

В Кировоградской области возле военного арсенала зафиксировали сигнал беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в Facebook во вторник, 13 ноября.

"Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов", – говорится в сообщении.

Об инциденте проинформировали сотрудников СБУ и Нацполиции.

Отметим, это уже не первый случай, когда военные фиксируют беспилотники у режимных объектов. При этом некоторые из них были тренировочными.

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Источник: korrespondent.net