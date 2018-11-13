Хищение $20 млн: замглавы Ощадбанка оставили на должности

Соломенский районный суд Киева оставил на должности зампредседателя правления государственного банка Ощадбанк Ирину Земцову, подозреваемую детективами НАБУ в причастности к хищению 20 млн долларов кредита агрохолдингом Креатив. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает Слово и Дело.

Отмечается, что соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Максим Вишняк.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд отстранить Земцову от должности, несмотря на то, что существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых; сокрытие, искажение или уничтожение вещественных доказательств, а также препятствование следствию иным образом.

Выслушав доводы прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, 25 октября суд отправил под арест Ирину Земцову.

Уже 26 октября Земцова внесла залог в семь миллионов гривен и вышла из-под стражи.

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Источник: korrespondent.net