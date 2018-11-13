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13. 11. 2018

Украинец пытался вывезти в Польшу партию янтаря в газовом баллоне

Пограничники обнаружили почти семь килограмм необработанного янтаря, который гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Польшу. Инцидент произошел в пункте пропуска Угринов во Львовской области, сообщает Госпогранслужба во вторник, 13 ноября.

Янтарь пытался вывезти житель Волынской области на машине марки Ford литовской регистрации. Во время проверки он странно себя вел. Пограничники решили провести углубленную проверку его автомобиля.

Оказалось, что янтарь был спрятан в газовом баллоне. Контрабандный груз и машину изъяли и передали работникам Государственной фискальной службы.

Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти в Польшу партию янтаря в газовом баллоне

Ранее сотрудники Государственной налоговой администрации Польши изъяли рекордную партию контрабандного янтаря общим весом 275 килограмм, которую перевозил гражданин Украины.

А на Закарпатье изъяли более тонны янтаря на миллион долларов.

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Источник: korrespondent.net

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