Полторак объяснил, как обезопасят минометы Молот

Чтобы предотвратить взрывы минометов Молот, Минобороны попросило производителя установить на них новую защиту от двойного заряжания. Об этом в эфире 5 канала сказал министр обороны Степан Полторак.

"Мы поставили задачу производителям, чтобы они создали и установили предохранитель, который бы не давал возможности, - даже если человеческий фактор сработал, - осуществить двойное заряжание. Почему на заграничных минометах нет такой проблемы? Потому что там все продумано. Нам нужно менять техническую составляющую и конструктивную. Это то, что зависит от производителя", - сказал он.

В то же время министр добавил, что личный состав в свою очередь должен ответственно подходить к стрельбам и выполнять все правила.

"Потому что, к сожалению, вторая часть проблемы - это выполнение мер безопасности. Личный состав обучен хорошо, это успокаивает, появляется лишняя уверенность в своих действиях. В боевых условиях это как-то можно понять, потому что человек находится в возбужденном состоянии, но вообще не понятно, когда такое происходит в учебных центрах и полигонах", - сказал Полторак.

Ранее в военной прокуратуре заявили, что у следствия нет данных о несоответствии качества минометов, а одной из основных причин инцидентов отмечено нарушение порядка проведения стрельбы личным составом. Позже ведомство опровергло свое же заявление.

Отметим, с 2016 года в Украине произошло девять разрывов минометов Молот, в результате чего погибли 13 человек.

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Источник: korrespondent.net