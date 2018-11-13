Суд отпустил под залог экс-командира Восточного корпуса

Бывший командир роты полиции Восточный корпус и основатель одноименного общественного движения Олег Ширяев вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Ширяева – Алексея Кучера, во вторник, 13 ноября.

"Был внесен залог и вчера (в понедельник – ред.) вечером он вышел", – сказал адвокат.

Он отказался назвать человека, который внес залог, сказав лишь, что деньги были внесены "третьим лицом".

По его словам, решение, подавать ли апелляцию на определение следственного судьи о продлении меры пресечения еще не принято.

"У нас еще день на принятие решение. Обсудим это с другими адвокатами, с самим Олегом и решим", – добавил Кучер.

По его словам, защита намерена инициировать ряд процессуальных следственных действий с участием Ширяева.

На прошлой неделе следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения О.Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн 4 тысячи 340 гривен.

Напомним, 12 сентября полиция задержала Олега Ширяева по делу о попытке захвата элеватора в селе Занки Харьковской области. А 14 сентября суд Харькова арестовал Ширяева на 60 суток без права внесения залога.

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Источник: korrespondent.net