Суд отпустил под залог экс-командира Восточного корпуса

Бывший командир роты полиции Восточный корпус и основатель одноименного общественного движения Олег Ширяев вышел из СИЗО под залог.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Ширяева – Алексея Кучера, во вторник, 13 ноября.
"Был внесен залог и вчера (в понедельник – ред.) вечером он вышел", – сказал адвокат.
Он отказался назвать человека, который внес залог, сказав лишь, что деньги были внесены "третьим лицом".
По его словам, решение, подавать ли апелляцию на определение следственного судьи о продлении меры пресечения еще не принято.
"У нас еще день на принятие решение. Обсудим это с другими адвокатами, с самим Олегом и решим", – добавил Кучер.
По его словам, защита намерена инициировать ряд процессуальных следственных действий с участием Ширяева.
На прошлой неделе следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения О.Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн 4 тысячи 340 гривен.
Напомним, 12 сентября полиция задержала Олега Ширяева по делу о попытке захвата элеватора в селе Занки Харьковской области. А 14 сентября суд Харькова арестовал Ширяева на 60 суток без права внесения залога.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby