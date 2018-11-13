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13. 11. 2018

В Польше водитель сбил на переходе трех украинок

В Польше водитель автомобиля Hyundai Tucson сбил на пешеходном переходе в селе Сарнув Силезского воеводства трех гражданок Украины. Двое из них погибли на месте, а третью госпитализировали.

Как сообщает Польское радио во вторник, 13 ноября, инцидент произошел в минувшую субботу. Однако только сегодня стало известно, что все жертвы – украинки.

По информации полиции, от удара автомобиля одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья попала под колеса автомобиля марки Volkswagen, который ехал позади Hyundai Tucson. Именно эта, 46-летняя женщина выжила. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя украинки.

Установлено, что водитель Hyundai Tucson был трезв. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Польше водитель сбил на переходе трех украинок

В конце октября в Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. А до этого в польском городе Лодзь в результате ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины.

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Источник: korrespondent.net

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