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13. 11. 2018

Сепаратист из Оплота получил 10 лет тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил сепаратиста "ДНР" к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 13 ноября.

Отмечается, что украинские военные задержали злоумышленника в поселке Николаевка Донецкой области еще в апреле 2017 года. Ему инкриминировали преступления по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе создание террористической группы или организации, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также незеконное пересечение госграницы Украины.

По данным СБУ, речь идет о гражданине России. В феврале 2017 года он прибыл в неподконтрольный Донецк, где вступил в терроритическую группировку Оплот.

Мужчина с оружием охранял подконтрольные сепаратистам военные объекты, обустраивал блокпосты и осуществлял их патрулирование, а также собирал информацию о расположении и количестве сил и средств АТО, участвовал в боевых действиях против украинских военных.

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее вербовщица сепаратистов заочно получила 10 лет тюрьмы. Женщина выполняла задачи по вербовке и укомплектовыванию личного состава батальона "Восток".

Также в Мариуполе суд вынес приговоры пятерым информаторам "ДНР". Двое получили по 10 лет лишения свободы, а трое – по пять лет тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net

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