КИУ: Радикалы поддержали санкции против NewsOne и 112, но рекламу купили

Радикальная партия Олега Ляшко в третьем квартале 2018 оплатила рекламу на телеканалах 112 и NewsOne за деньги, полученные из Госбюджета. При этом партия поддерживает санкции против этих каналов, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что в течение июля-сентября РПЛ потратила на рекламу по телевидению три миллиона гривен. Из них 900 тысяч получил телеканал 112. Еще 900 тысяч были потрачены на рекламу в эфире телеканала NewsOne.

Несмотря на предоставление каналам бюджетных средств, в октябре большинство народных депутатов Радикальной партии Ляшко поддержали санкции против 112 и NewsOne. Соответствующее Постановление Верховной Рады поддержали 16 народных депутатов, в том числе, Олег Ляшко.

В КИУ отметили, что это уже не первый случай, когда РПЛ заказывает рекламу на этих телеканалах за бюджетные средства. В втором квартале 2017 партия перечислила 112-Украина три миллиона бюджетных денег, во втором квартале 2018 – 1,7 миллионов.

Всего в июле-сентябре РПЛ потратила 12,9 млн. Треть этих средств - 4,8 млн партия направила на рекламу. При этом из 12,9 миллионов лишь 87 тысяч были собственными средствами партии. Остальные - деньги из госбюджета.

Напомним, Верховная Рада 4 октября одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер телеканалов NewsOne и 112 Украина.

5 октября народный депутат Евгений Мураев заявил о продаже телеканала NewsOne народному депутату Тарасу Козаку (фракция Оппозиционный блок).

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Источник: korrespondent.net