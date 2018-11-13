"Евробляхеры" грозят протестами по всей Украине

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией анонсировали новую масштабную акцию протеста. Об этом сообщается на странице организации Авто Евро Сила в соцсети Facebook.

Так, акции протеста запланированы на 20 ноября.

Ранее акцию хотели провести 15 ноября. По данным Аutoconsulting, о переносе протеста решил киевский филиал после консультаций с народными депутатами, лояльными к движению "евробляхеров".

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией спомощью масштабной акции во всех регионах Украины надеются оказать давление на депутатов с целью отмены принятых 8 ноября законов №8487 и 8488. Механизм такой отмены "евробляхеры" видят через постановление ВР.

Пока свой план протестных акций "евробляхеры" не озвучивают.

Напомним, на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с просьбой ветировать принятые Верховной Радой законы №8487 и №8488.

Как сообщалось, ранее в Киеве и ряде других городов Украины прошли массовые акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации. В результате Рада приняла законы №8487 и №8488. После изучения новых законов выяснилось, что после уплаты всех налогов и сборов растаможка автомобиля на еврономерах может стоить до двух тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net