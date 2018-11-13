Пограничники обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины

В контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего с временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 13 ноября.

"Гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств", – говорится в сообщении.

Ранее в ЦИК Украины отреагировали на "выборы" в "ЛДНР". В Центризбиркоме считают, что эти выборы не могут являться легитимными и не имеют никаких правовых последствий, поскольку организованы и проведены с нарушением норм Конституции и законодательства Украины.

Центральная избирательная комиссия своим решением в четверг, 1 ноября, отложила выборы в двух объединенных территориальных общинах Донецкой области из-за угрозы терактов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Также ЦИК отложила выборы в двух объединенных территориальных общинах Донецкой области из-за угрозы терактов.

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Источник: korrespondent.net