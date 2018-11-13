Экс-глава ГФС покинул Украину перед допросом

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала на допрос бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий. пишет Украинская правда.

По его словам, экс-главу ГФС ждут в САП в четверг на 10.00 утра. Холодницкий сообщил, что Продан игнорирует уже второй официальный вызов.

Сам Продан сообщил в Facebook, что с июля обращался в Генпрокуратуру и САП и предлагал прийти и дать объяснения, но ему там не отвечали.

Сейчас Продан находится за границей, по его словам, на медицинском обследовании.

Он пишет, что планировал поездку через рекомендацию врачей, "чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, его проблема решается хирургическим путем".

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, САП прислала повестку с требованием явиться к следователю ... Повестка направлена ​​туда, где никогда не проживала моя семья", - заявил Продан.

При этом он не уточнил, когда вернется из-за границы и придет ли в САП 15 ноября.

Продан заявил, что после возвращения из лечения сможет предоставить необходимые документы и объяснения.

Напомним, Продан подал заявление на увольнение в сентябре. Ранее стало известно, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении Продана.

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Источник: korrespondent.net