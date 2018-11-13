Аннексированный Крым засыпало снегом. Фото заснеженного полуострова опубликованы на странице блогера RoksolanaToday & Крым в Twitter.

В частности, блоггер опубликовал фото заснеженного города Солхат (Старый Крым). Также зима заявила о себе заснеженным улицам и в Симферопольском районе.

"Зима явно близко. Сезон "три снежинки и катастрофа" на дорогах Крыма открыт", - говорится в подписи к фотографиям.

Cмотрите фотогалерею: Крым засыпало снегом

В то же время гололеда на дорогах, судя по кадрам, пока нет.

Напомним, в трех областях Украины подготовка к зиме на критическом уровне.

Как сообщалось, нынешней зимой будут наблюдаться резкие перепады температуры.

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Источник: korrespondent.net