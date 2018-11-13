Полторак отрицает покупку ударных дронов в Турции

Украина не заключала с Турцией договор, по которому для ВСУ якобы закупят ударные дроны Bayraktar TB2. Об этом в эфире 5 канала заявил глава Минобороны Степан Полторак.

Таким образом он опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ о том, что якобы Украина договорилась о покупке ударных беспилотников.

"По этому поводу я тоже много чего слышал... Где-то даже прочитал, что мы подписали договор. Это не соответствует действительности. Никакого договора мы не подписывали", - сказал министр.

Полторак подчеркнул, что когда какой-либо контракт по этой теме будет заключен, "вы получите такую информацию".

По его словам, еще с первых дней российской агрессии Украина обратилась к странам-партнерам с предложением о закупках серьезного вооружения.

"Только после получения "джавелинов" этот процесс стал более продуктивным", - уточнил глава Минобороны и добавил, что Киев продолжает переговоры с разными странами о возможности получения ударных дронов и артиллерийских систем.

Напомним, 4 ноября Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

Сообщалось также, что украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.

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Источник: korrespondent.net