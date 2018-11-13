Лента RSS
Подписаться на ленту
13 ноября 2018, вторник, 14:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
13. 11. 2018

Криворожская ТЭЦ запустила все котельные

Все пять котельных в Кривом Роге в Днепропетровской области заработали. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-служба АО Криворожская теплоцентраль на странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, ночью была запущена последняя котельная №5 АО Криворожская теплоцентраль, в которой были ограничены поставки газа.

"Проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия отмечают, что поставки газа осуществляется на все объекты АО Криворожская теплоцентраль.

"По состоянию на 13 ноября 2018 года все котельные АО Криворожская теплоцентраль стабильно работают и выходят на номинальный режим", - отметили в теплокоммунэнерго.

Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство по факту срыва начала отопительного сезона в Кривом Роге.

Напомним, ранее были запущены только четыре котельни из шести. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.