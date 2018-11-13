Криворожская ТЭЦ запустила все котельные

Все пять котельных в Кривом Роге в Днепропетровской области заработали. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-служба АО Криворожская теплоцентраль на странице в соцсети Facebook.

По данным ведомства, ночью была запущена последняя котельная №5 АО Криворожская теплоцентраль, в которой были ограничены поставки газа.

"Проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия отмечают, что поставки газа осуществляется на все объекты АО Криворожская теплоцентраль.

"По состоянию на 13 ноября 2018 года все котельные АО Криворожская теплоцентраль стабильно работают и выходят на номинальный режим", - отметили в теплокоммунэнерго.

Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство по факту срыва начала отопительного сезона в Кривом Роге.

Напомним, ранее были запущены только четыре котельни из шести.

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Источник: korrespondent.net