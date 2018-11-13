МИД Украины отреагировал на ситуацию в Израиле и секторе Газа

Власти Украины обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, связанной с ракетными обстрелами юга Израиля, что может привести к масштабному вооруженному противостоянию.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 13 ноября.

"Считаем неприемлемыми ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению. Они должны быть прекращены немедленно", – отмечается в сообщении.

Украинские дипломаты также выразили соболезнование Израилю.

"В Украине глубоко сочувствуют дружественному народу Израиля в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа", – говорится в сообщении.

В течение минувшего дня по Израилю были выпущены сотни ракет, от которых пострадали более 50 человек. В ответ были разрушены более 70 целей в секторе Газа. Израиль развернул на границе с сектором Газа дополнительные воинские подразделения, включая танки.

Также израильские военные показали на видео уничтожение штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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Источник: korrespondent.net