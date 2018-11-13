В Великобритании назвали вероятные сроки договора по Brexit

Сделка по Brexit между Великобританией и Европейским союзом может быть заключена в течение двух ближайших дней. Об этом во вторник, 13 ноября, заявил руководитель аппарата британского премьер-министра Дэвид Лидингтон, сообщает Reuters.

В частности, по его словам, стороны еще не совсем договорились о сделке. В то же время не исключено, что в ближайшие 24 или 48 часов договор о Brexit могут все-таки согласовать.

"Сейчас мы почти у цели. Премьер сказала, что сделка не может быть заключена любой ценой", - уточнил Лидингтон.

Он также выразил осторожный оптимизм в отношении сроков заключения такой сделки.

Двумя днями ранее сообщалось, что ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit.

Перед этим сообщалось, что правительство Великобритании составило секретный "план Б"на случай, если парламент страны проголосует против сделки с Евросоюзом по Brexit.

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Источник: korrespondent.net