На дорогах Украины зафиксировали более 8000 превышений скорости

С момента введения системы TruCam на украинских дорогах было зафиксировано около 8 тысяч случаев превышения скорости водителями. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Укринформ во вторник, 13 ноября.

По его словам, около 8 тысяч нарушений скоростного режима на украинских дорогах было зафиксировано меньше чем за месяц использования лазерного прибора.

"Мы делаем это, прежде всего, с целью на пропедевтическом уровне повлиять на такие правонарушения, чтобы снизить количество случаев превышений скорости на украинских дорогах", - отметил Билошицкий.

Также он напомнил, что на официальном сайте Национальной полиции ранее опубликовали карту, на которой отмечены места, в которых установлен TruCam. К тому же, в этих местах установлены специальные предупредительные знаки на дорогах.

Напомним, 8 октября на украинских автодорогах включили первые камеры фиксации превышения скорости. А 16 ноября, за первый день использования прибора TruCam, полицейские составили более 200 админпротоколов на нарушителей правил дорожного движения.

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Источник: korrespondent.net