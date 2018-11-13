Украина требует внеочередного заседания контактной группы

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе требует немедленного созыва внеочередного заседания в составе исключительно участников Украины, России и ОБСЕ. Об этом во вторник, 13 ноября, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

По ее словам, представители ОБСЕ согласились принять участие в данной встрече.

"Украинские представители в Трехсторонней контактной группе требуют немедленного созыва внеочередного заседания в составе исключительно участников Украины, России и ОБСЕ. Мы уже имеем положительный ответ от представителя ОБСЕ, но РФ молчит", - отметила Геращенко.

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net