Украинцев предупреждают о надвигающемся снегопаде

В среду, 14 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается мокрый снег, гололедица на дороге и снежный покров в шесть см. Об этом сообщил председатель государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на странице в Facebook.

"Зима спешит к нам с опережением графика! По данным Укргидрометцентра, уже завтра, 14 ноября, по Киевской области и Киеву - мокрый снег с образованием снежного покрова до шести сантиметров! На дорогах гололедица", - написал он.

Чечеткин предостерег не ездить на "летней" резине водителям. По его словам, лучше оставить автомобиль до того момента, пока коммунальщики не уберут дороги от снега.

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Источник: korrespondent.net