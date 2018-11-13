Из-за отсутствия тепла в Смеле открыли дело

Полиция Черкасской области открыто уголовное производство из-за отсутсвия тепла. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 13 ноября.

Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Открытое уголовное производство наказывается арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сегодня жители Смелы устроили митинг у горсовета с требованием дать тепло. Также в городе перекрывали дороги.

Отметим, уголовное дело также открыли из-за ситуации с отоплением в Кривом Роге, где сегодня уже запустили все котельные.

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Источник: korrespondent.net