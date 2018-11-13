Девять стран НАТО увеличили расходы на оборону до двух процентов ВВП

Девять из 29 стран-членов НАТО увеличили оборонные расходы до 2% ВВП. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на форуме организации в Берлине, сообщается на сайте НАТО.

"В 2014 году было только три союзника, которые достигли уровня оборонных ассигнований в 2%, сейчас это девять стран. И большинство стремится достигнуть этой отметки в течение десятилетия", – заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что если бы все члены альянса достигли бы уровня военных трат в 2% ВВП, то тогда бы образовалось дополнительно около 100 млрд долларов, на которые можно было бы усилить безопасность.

По словам Столтенберга, благодаря тому, что все новые страны НАТО начинают выполнять обязательства по расходам за два года удалось аккумулировать дополнительно ​41 млрд долларов.

Также он напомнил, что в последние годы Холодной войны в Европе нормальным считался уровень оборонных расходов в 3% ВВП.

Ранее Йенс Столтенберг выразил надежду, что к 2024 году 15 стран-членов НАТО будут тратить на оборонные расходы 2% ВВП и больше.

Напомним, Украина выделяет на оборону более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО.

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Источник: korrespondent.net