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13. 11. 2018

Норвежский фрегат ушел под воду после столкновения с танкером

Фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad, столкнувшийся на прошлой неделе с мальтийским танкером Sola TS, практически полностью ушел под воду.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Норвежскую прибрежную администрацию во вторник, 13 ноября.

Согласно опубликованным фотографиям, у побережья района Хордаланн на юге Норвегии, куда смог дойти после столкновения поврежденный фрегат, на поверхности моря теперь видны лишь небольшая часть верхней надстройки корабля и антенны.

Напомним, утром 8 ноября в Норвегии фрегат Helge Ingstad столкнулся с танкером, когда возвращался с учений НАТО. Пострадали восемь человек. После аварии на фрегат стала поступать вода. Весь экипаж эвакуировали.

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Все последующие попытки спасателей по креплению корабля к берегу стальными тросами, стабилизации его положения с помощью буксиров и постоянная откачка воды результатов не принесли.

Также сообщалось, что в результате фрегата и танкера в Норвегии остановились некоторые предприятия. Была приостановлена добыча нефти на платформе Troll A, а также на месторождениях Oseberg и Grane.

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Источник: korrespondent.net

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