Ракеты говорят. Израиль и сектор Газа обменялись ударами

На Ближнем Востоке новая эскалация. На секретную операцию израильской разведки в секторе Газа, Хамас ответил запуском сотен ракет. Затем авиацию и артиллерию применил уже и Израиль.

К сектору Газа стянуты значительные силы и средства израильской армии, которые в любой момент готовы расширить действия против террористических организаций.

Корреспондент.net собрал информацию об очередной эскалации.

С чего все началось

В воскресенье, 11 ноября, появилась информация о вторжении израильского спецназа на палестинскую территорию.

В сектор была отправлена диверсионная группа, целью которой был один из лидеров боевого крыла ХАМАС, 37-летний Нурэддин Салям Барак. В результате операции, помимо самого Барака, были убиты еще шесть палестинцев (пятеро из них были членами ХАМАС), еще семеро человек получили ранения.

Источники BBC News в Израиле описали произошедшее как секретный рейд, в ходе которого “что-то пошло не так”. Израильская армия подтвердила гибель одного своего офицера, задействованного в атаке и, в свою очередь, заявила, что убийства боевиков в задачи военных не входили.

В свою очередь, палестинцы выпустили 17 ракет в сторону Израиля. После этого Израиль нанес более 40 ударов по территории Газы.

Ракетный обстрел

На следующий день, 12 ноября, с территории сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Обстрелы начались в ночь на понедельник и продолжались весь день. По последним данным, были запущены около 300 ракет, 60 из которых были перехвачены системой “железный купол”.

Ракеты летят с сектора Газа

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Большая часть из долетевших до Израиля ракет упала в пустынной местности, но некоторые все-таки причинили повреждения строениям, одна из ракет попала в автобус. Ранения разной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек.

Earlier this evening, an IDF soldier was severely injured when an anti-tank missile fired from #Gaza hit this bus.

We have notified the family and hope for a speedy recovery. pic.twitter.com/ZH2axwADKY — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

В ответ на ракетные удары Израиль нанес серию ударов по Газе.

"Израильские истребители начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

В общей сложности были атакованы около 70 целей — склады с оружием, командные пункты ХАМАС и “Исламского джихада” и точки запуска ракет. Помимо этого, была атакована штаб-квартира телекомпании Аль-акса. В атаках принимали участие самолеты, вертолеты и танки израильской армии. Красный крест сообщил о гибели трех палестинцев и “некотором количестве” пострадавших.

Реакция мира

Специальный представитель администрации США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт призвал осудить ракетные обстрелы Израиля. "Израилю вновь приходится задействовать армию для защиты граждан. Мы поддерживаем Израиль, противостоящий атакам", - сообщил он.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также поддержал Израиль

"Ракеты, которыми обстреливают Израиль, гражданское население, не решат проблем Газы. Они должны быть немедленно прекращены. Крайне важно защитить гражданское население и положить конец насилию. Австрия полностью поддерживает Израиль", - заявил он.

Поддержку Израилю высказал и представитель Евросоюза в Израиле Эммануэль Жофре. "Мы с глубоким беспокойством следим за ситуацией и ракетными обстрелами юга Израиля. Атаки мирного населения должны быть прекращены. Все должны отойти от пропасти", - говорится в опубликованным им заявлении.

МИД РФ в официальном комментарии выразил озабоченность ситуацией, отметив, что она чревата возобновлением масштабного военного противостояния и призвал стороны проявлять сдержанность.

О мирном плане забыли?

11 ноября представитель Белого дома по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт анонсировал скорую публикацию плана президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию. По задумке Трампа, палестинцы и израильтяне должны будут пойти на компромисс.

“Ни одной из сторон план не понравится в полном объёме, но мы уверены, что обе стороны, если они готовы начать переговоры, поймут, почему мы пришли к тем выводам, к которым пришли”, — сказал Гринблатт.

EPA

Однако в “сделке века” сильно сомневаются сами израильтяне и палестинцы. По мнению замгенсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Таляла Наджи, это попытка расколоть палестинский народ.

“Сейчас выдвигается идея этой «сделки века», её представляют как некое благо для народов региона. Но это отравленный соблазн... Мы это понимаем — и наши союзники, в том числе в России, это понимают”, — сказал он.

Источник: korrespondent.net