Ракеты говорят. Израиль и сектор Газа обменялись ударами

На Ближнем Востоке новая эскалация. На секретную операцию израильской разведки в секторе Газа, Хамас ответил запуском сотен ракет. Затем авиацию и артиллерию применил уже и Израиль.

К сектору Газа стянуты значительные силы и средства израильской армии, которые в любой момент готовы расширить действия против террористических организаций.

Корреспондент.net собрал информацию об очередной эскалации.

С чего все началось

В воскресенье, 11 ноября, появилась информация о вторжении израильского спецназа на палестинскую территорию.

В сектор была отправлена диверсионная группа, целью которой был один из лидеров боевого крыла ХАМАС, 37-летний Нурэддин Салям Барак. В результате операции, помимо самого Барака, были убиты еще шесть палестинцев (пятеро из них были членами ХАМАС), еще семеро человек получили ранения.

Источники BBC News в Израиле описали произошедшее как секретный рейд, в ходе которого “что-то пошло не так”. Израильская армия подтвердила гибель одного своего офицера, задействованного в атаке и, в свою очередь, заявила, что убийства боевиков в задачи военных не входили.

В свою очередь, палестинцы выпустили 17 ракет в сторону Израиля. После этого Израиль нанес более 40 ударов по территории Газы.

Ракетный обстрел

На следующий день, 12 ноября, с территории сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Обстрелы начались в ночь на понедельник и продолжались весь день. По последним данным, были запущены около 300 ракет, 60 из которых были перехвачены системой “железный купол”.

Ракеты летят с сектора Газа

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

Большая часть из долетевших до Израиля ракет упала в пустынной местности, но некоторые все-таки причинили повреждения строениям, одна из ракет попала в автобус. Ранения разной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек.

Earlier this evening, an IDF soldier was severely injured when an anti-tank missile fired from #Gaza hit this bus.

We have notified the family and hope for a speedy recovery. pic.twitter.com/ZH2axwADKY