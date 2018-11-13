В Херсоне заявили о критической ситуации с теплом

В Херсоне возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ, которая из-за долгов до сих пор не получила от Нафтогаза номинации на газ и не начала отопительный сезон. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила пресс-служба Херсонского горсовета.

"По просьбе херсонского городского головы Владимира Николаенко президент Украины назначил совещание для решения проблемы с получением номинаций на газ для ряда государственных предприятий Херсона, Кривого Рога, Смелы", – отметили в горсовете, уточнив, что совещание запланировано на сегодня.

Отмечается, что долг ТЭЦ составляет 61 миллион гривен.

Для решения проблемы с отоплением департамент ЖКХ горсовета рассматривает возможность перевода объектов жилого фонда и социальной сферы, которых снабжает теплоэнергией Херсонская ТЭЦ, на отопление от других источников теплоснабжения (квартальные, блочно-модульные котельные). Будет также рассмотрен вопрос о предоставлении жителям Херсона возможности установки автономного отопления в многоквартирных жилых домах.

Тем временем, в школах города до конца неделеи объявили вынужденные каникулы, детские сады работают в обычном режиме.

Как сообщалось, полиция открыла уголовные дела из-за отсутсвия тепла в Кривом Роге и Смеле.

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Источник: korrespondent.net