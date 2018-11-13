У Трампа есть много средств остановить Северный поток-2 - посол

У президента США Дональда Трампа есть много инструментов для того, чтобы остановить газопровод Северный поток-2. Об этом американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил во вторник, 13 ноября, в Брюсселе, сообщает Berliner Morgenpost.

"Мы еще не использовали все инструменты, которые могли бы серьезно подорвать или остановить проект", - сказал дипломат.

Он пояснил, что Европа не должна в одностороннем порядке зависеть от российского газа.

"Если эта философия не будет принята и проект Северный поток продолжится, то у президента (Дональда Трампа) есть много других инструментов в распоряжении, я сейчас не буду перечислять все, чтобы попытаться обуздать и остановить проект", - сказал Сондленд.

При этом он отрицал, что за этими усилиями стоит собственный интерес США о продаже сжиженного природного газа. По его словам, зависимость от российского газа является геополитической ошибкой.

"Мы не хотим, чтобы кто-то посреди зимы отключил газ, когда взорвется политический кризис", - пояснил Сондленд.

Посол подчеркнул, что если энергоснабжение Европы будет уязвимым, от этого пострадают и США.

Напомним, строительство газопровода Северный поток-2 через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Недавно в Nord Stream-2 заявили, что построили более 200 км газопровода.

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Источник: korrespondent.net