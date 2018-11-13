Трамп обрушился с критикой на Макрона

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона о создании европейской армии. Об этом он написал в Twitter во вторник, 13 ноября.
"Эмманюэль Макрон предположил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России... Очень оскорбительно, но возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!", - написал он.
Также он раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино.
"Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять", - написал Трамп.
Кроме того, президент США упомянул о низких рейтингах Макрона.
"Сделаем Францию снова великой", - добавил он.
Напомним, 10 ноября Трамп и Макрон провели встречу в Париже, на которой, среди прочего обсуждали вопрос безопасности в Европе.
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Источник: korrespondent.net
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