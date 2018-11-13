Украина может стать Техасом. Визит министра из США

Министр энергетики США Рик Перри завершил свой визит в Украину. Он проверил, как идут поставки угля из Пенсильвании на украинские электростанции, а также обсудил расширение поставок ядерного топлива из США на АЭС Украины и другие вопросы из энергетической сферы.

Перри заверил, что США остаются противниками строительства газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток и рассказал, что у Украины есть потенциал стать "Техасом в Европе". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Украина может стать Техасом в Европе

Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать европейским Техасом, заявил министр энергетики США ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", - заявил Перри.

Kicking off my visit to Ukraine with a stop at the Trypilska Thermal Power Plant. pic.twitter.com/5vz8uYgpJ8 — Rick Perry (@SecretaryPerry) 10 ноября 2018 г.

Для разработки этих ресурсов Украина способна привлекать мощные мировые компании, сказал он. Но они, по словам министра, придут только в страну, где есть справедливые суды, здоровая конкуренция в отрасли, прозрачные условия ведения бизнеса, открытые данные и отсутствует коррупция.

Он рассказал, что еще десять лет назад говорили, что в мире уже добыто все выкопное топливо, однако с тех пор, США удалось, по словам министра, стать страной номер один в добыче нефти.

"Эти ресурсы всегда были там и инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются ", - сказал Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 годах.

Компании из США заинтересованы в Украине

Американский министр заверил, что Вашингтон и дальше будет сотрудничать с Украиной в создании межведомственного оперативного штаба на случай диверсий и ядерных инцидентов.

"Я хотел бы озвучить очень важное сообщение, что президент Трамп и его администрация являются сильными партнерами Украины", - сказал Перри в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В частности, США уже помогают в разработке аварийных протоколов для работы украинских энергетических объектов в отопительный сезон. А также в диверсификации импорта ядерного топлива, половину из которого Украина уже получает от американской Westinghouse вазмен российского.

Перри подчеркнул, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

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Cмотрите фотогалерею: Украина может стать Техасом. Визит министра из США

"У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладке планируемых трубопроводов, по инфраструктурному потенциалу, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества их жизни", - сказал он.

Американский министр также заявил о готовности стать партнером Украины в энергетической сфере.

"Мы готовы поддерживать усилия Нафтогаза, по разделению добычи газа от распределения, анбандлинга. Мы бы также хотели поддержать усилия Украины по либерализации рынка электроэнергии и повышению прозрачности", - сказал министр.

Он также отметил последние позитивные инициативы в сфере энергетики, в частности, в области раскрытия геологических данных об участках добычи энергоресурсов, упрощения лицензирования.

"Все эти мероприятия посылают четкое сообщение, как правительству и частному сектору США, так и европейским коллегам Украины. Это говорит о том, что Украина очень серьезно относится к процессу реформирования", - добавил Перри.

Противостояние Северному потоку-2

США остаются противниками строительства газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, по которым российский газ пойдет в Европу в обход украинской территории, заявил Перри на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"США продолжают противодействие... И причины очень понятны: граждане Украины и Европы не должны стать заложниками поставки энергоресурсов из одного источника", - сказал он.

Он отметил, что у США остается возможность ввести санкции против участников проекта, решение об этом остается за президентом Дональдом Трампом.

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"Спасибо, президент Петр Порошенко, за вашу приверженность диверсификации энергетики. США по-прежнему выступают против Северного потока-2 и любого источника энергии, который может быть заложником нестабильных государственных субъектов. США готовы предоставить нашим союзникам огромные и доступные запасы энергии", - написал Перри в Twitter.

Cмотрите фотогалерею: Украина может стать Техасом. Визит министра из США

На сайте украинского президента отмечается, что Украина заинтересована в привлечении современных американских технологий в области разработки месторождений нефти и газа.

Американский министр отметил, что США намерены сражаться своим "энергетическим арсеналом".

"Странам, которые продолжают злоупотреблять своим положением в сфере энергоресурсов, продвигая таким образом собственные политические цели, я напомню, что сегодня Америка является крупнейшим в мире производителем как нефти, так и газа. У нас самый большой энергетический арсенал из всех. И мы намерены использовать эго как инструмент освобождения, а не покорения", - заявил американский чиновник.

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Источник: korrespondent.net