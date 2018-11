Украина может стать Техасом. Визит министра из США

Министр энергетики США Рик Перри завершил свой визит в Украину. Он проверил, как идут поставки угля из Пенсильвании на украинские электростанции, а также обсудил расширение поставок ядерного топлива из США на АЭС Украины и другие вопросы из энергетической сферы.

Перри заверил, что США остаются противниками строительства газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток и рассказал, что у Украины есть потенциал стать "Техасом в Европе". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать европейским Техасом, заявил министр энергетики США ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", - заявил Перри.

