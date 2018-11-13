Суд арестовал билет Нагорного в Москву

Печерский районный суд Киева наложил арест на проездной билет на поезд сообщением Киев - Москва, принадлежащий бывшему мужу украинской гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмену Тимофею Нагорному, подозреваемому в государственной измене. Об этом во вторник, 13 ноября, пишет Левый берег со ссылкой на судебные материалы.

Также отмечается, что суд наложил арест на другие его личные вещи и денежные средства, изъятые при обыске после его задержания, а именно мобильный телефон Nokia, сумку и 1 млн евро.

Напомним, в СБУ заявили о получении сведений о вербовке Нагорного российской Федеральной службой безопасности.

Как сообщалось, 22 октября суд арестовал Нагорного без права на залог.

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Источник: korrespondent.net