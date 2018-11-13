В Бердичеве трех чиновников обвинили в гибели восьми человек

В городе Бердичев Житомирской области трое чиновников коммунального предприятия привлечены к ответственности за гибель восьми человек. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает региональное управление прокуратуры.

В частности, сотрудникам коммунального предприятия сообщили о подозрении по статье нарушение правил безопасности в ходе выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

"Досудебное расследование установило, что должностные лица коммунального предприятия подделали служебную документацию о прочистке дымовых каналов в многоквартирном доме. Также они не выполнили требования законодательства при работе с газовым оборудованием. Из-за допущенных нарушений в одной из квартир от отравления угарным газом погибла семья из восьми человек, в том числе - двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура ходатайствует об отстранении подозреваемых от должностей и взятии их под стражу. В случае обвинительного приговора, чиновникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в марте в Бердичеве погибла семья: мужчина и женщина, двое их детей и двое внуков, а также двое гостей, оказавшихся в доме случайно. В доме работало печное отопление.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом.

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Источник: korrespondent.net