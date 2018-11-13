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13. 11. 2018

ДТП в Польше: МИД подтвердил гибель украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух и травмирование одной украинки в результате ДТП в Польше. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД в Twitter.

"Опять о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которой погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован", - доложили в ведомстве.

Там также добавили, что консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры.

Ранее польские СМИ информировали, что в Силезском воеводстве водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего две из них погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

Перед этим МИД Украины подтвердило гибель четырех украинских граждан в ДТП в Чехии.

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Источник: korrespondent.net

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