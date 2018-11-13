На территории арсенала в Ичне нашли беспилотник

На технической территории военных складов в Ичне обнаружен квадрокоптер Фантом. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebookво вторник, 13 ноября.

"Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

В штабе предупредили, что какие-либо БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены и сбиты без предупреждения, а причастные к таким инцидентам лица будут задержаны и привлечены к ответственности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net