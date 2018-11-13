Мерзнут города. Как стартует отопительный сезон

В Украину неожиданно для чиновников пришли холода. Сводки о том, в каком городе проблемы с теплом, звучат уже как вести с фронта.

Где-то люди протестуют, где-то, как в Кривом Рогу захватывают предприятия с требованием дать тепло, где-то вводят чрезвычайное положение.

Останавливаются школы и детские садики. Власти говорят, что переживать не о чем и всем обещают субсидии, но пока этими самыми субсидиями просто нечего оплачивать.

Смела Черкасской области

В Смеле коммунальный коллапс происходит каждую осень несколько лет подряд. Около 70 тысяч жителей города замерзают без тепла - там до сих пор не включили отопление даже в больницах, детских садах и школах.

Все из-за значительных долгов бывшего поставщика газа, компании Смела Энергоинвест перед Нафтогазом. Речь идет о более 200 миллионах гривен. Городская власть обвинила частную компанию и весной разорвала с ней соглашение. В 2010 году горсовет передал Энергоинвесту права на городские котельные и теплоцентрали. Теперь спор решают в судах. Основным поставщиком тепла стало предприятие Смилакомунтеплоенерго.

Городской совет Смелы принял решение взять кредит в 15 миллионов гривен под залог городского имущества, которое должно стать гарантией своевременной оплаты за газ перед Нафтогазом.

Коммунальное предприятие Смилакомунтеплоенерго не имеет средств на предоплату за газ, рассказал его руководитель Игорь Бойко. Из-за долгов другого предприятия Нафтогаз не выдает лимиты на газ предприятию-преемнику.

На прошлой неделе жители провели вече на центральной площади, где требовали от городских властей отчет, что они делают для начала отопительного сезона. Некоторые возмущенные родители даже посетили сессию городского совета. Евгения Гладырь, глава родительского комитета одного из дошкольных учебных заведений, пожаловалась, что температура в группах утром составляет лишь 9 градусов тепла.

Шепетовка Хмельницкой области

В четырех школах Шепетовки Хмельницкой области с 13 ноября приостановили занятия из-за отсутствия отопления.

В Нафтогазе сообщали, что по состоянию на 6 ноября долг Шепетовкагаза перед компанией составлял 53,9 миллиона гривен.



В Шепетовкагазе объясняют, что долги возникают из-за несанкционированного отбора газа компанией Шепетовка Энергоинвест. Речь идет о сотнях тысяч кубометров газа и миллионах гривен.

Кривой Рог

В Кривом Роге из-за ситуации с теплом дело дошло до наиболее радикальных действий.

Теплоснабжение города осуществляют две компании – КП Криворожтеплосеть и Криворожская теплоцентраль – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

Криворожтеплосеть подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А Криворожская теплоцентраль не заключила договора и имеет миллиардный долг. Из-за этого в городе два дня не работают 78 школ и 75 детских садов и аварийно-диспетчерская служба газа (после повреждений автомашин и нападений на сотрудников).

В итоге, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.

Позже появилось сообщение, что здание Криворожгаза захвачено неизвестными.Здание предприятия взяли штурмом "из-за отказа "Нафтогаза Украины поставлять газ предприятию Криворожская Теплоцентраль".

"Мы объясняли, что Нафтогаз должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут", - говорится в сообщении Криворожгаза.

В Нафтогазе пояснили, что они действительно не подают газ на одно из двух теплоснабжающих предприятий Кривого Рога, в связи с тем, что оно задолжало более 1 миллиарда гривен и не платит.

"Что касается АО "Криворожская теплоцентраль", ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопрос следует задавать туда. Можно также включить в решение проблемы местные органы власти и Фонд государственного имущества Украины, как органа управления этой компании", - заявил Нафтогаз.

В конце концов, под давлением общественности, на все котельные предприятия Криворожская теплоцентраль возобновили поставки газа, все объекты акционерного общества запущены в работу.

Херсон

В Херсоне такая же проблема, возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ, которая из-за долгов до сих пор не получила от Нафтогаза номинации на газ и не начала отопительный сезон.

"По просьбе херсонского городского головы Владимира Николаенко президент Украины назначил совещание для решения проблемы с получением номинаций на газ для ряда государственных предприятий Херсона, Кривого Рога, Смелы", – отметили в горсовете, уточнив, что совещание запланировано на сегодня.

Долг ТЭЦ составляет 61 миллион гривен.

Что говорят власти

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает украинцев не переживать из-за цен на тепло.

"Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно - заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится", - сказал Гройсман.

"С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий", - напомнил премьер.

"Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности", - пояснил Гройсман.

Источник: korrespondent.net