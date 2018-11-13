В УПЦ МП приняли заявление о "встрече" с Порошенко

Собор архиереев Украинской Православной Церкви Московского патриархата готов ко встрече с президентом Петром Порошенко, но только на территории церкви. Об этом говорится в заявлении на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ по итогам Собора, который состоялся во вторник, 13 ноября.

"По инициативе президента Украины Петра Порошенко на 13 ноября 2018 года была запланирована его встреча с епископатом УПЦ в помещении Украинского дома. По благословению митрополита Онуфрия на условленную дату епископат УПЦ собрался в Киево-Печерской Лавре. В этот же день было проведено экстренное заседание Священного Синода, принявшего решение созвать Собор епископов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждалось состояние церковно-государственных отношений, а также публичные заявления руководителей государства, которые можно расценивать как направленные против УПЦ.

"Принимая во внимание настроения и мысли церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов УПЦ принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов сразу доложили президенту. Однако президент от встречи отказался", - поясняется в заявлении.

В то же время, Страна со ссылкой на митрополита запорожского Лука сообщает, что 82 из 90 архиереев УПЦ не захотели встречаться с Порошенко в Украинском доме.

При этом на собор прибыло 83 из 90 архиереев, имеющих право голоса. Из 83 человек 82 сказали, что хочет встречаться с Порошенко в Лавре, а не в Украинском доме.

"Мы ждали, что президент приедет на эту встречу, а он не приехал. Блаженнейший (Онуфрий - Прим. Ред.) спросил, кто хочет встретиться с президентом, все ответили, что хотят. Владыка спросил, где мы будем встречаться - для всех очевидно, что церковные вопросы должны решаться на церковной территории. И хотели встретиться здесь", - сказал Владыка Митрофан (Никитин), митрополит Горловский и Славянский.

Также на соборе УПЦ в Лавре архиереи попросили у канонических поместных церквей дать оценку действиям Варфоломея по Украине.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко в последний момент отказался посетить Киево-Печерскую Лавру, где проходит Архиерейский собор.

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Источник: korrespondent.net