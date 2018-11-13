Меркель выступила за создание европейской армии

Европа должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте во вторник, 13 ноября.

Она подчеркнула, что только сильная Европа способна защитить свои ценности.

"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять нашу судьбу в собственные руки. Мы должны работать над видением создания однажды настоящей европейской армии", - отметила Меркель.

При этом она отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса. "Общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами никогда больше не будет войны", – добавила канцлер.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.

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Источник: korrespondent.net